Опрос: читатели «Клопс» рассказали, верят ли они в инопланетян

Большинство читателей «Клопс» склонны верить в инопланетян. Об этом говорят результаты опроса на странице в социальной сети «ВКонтакте».

На вопрос о существовании внеземной жизни 28,9% человек ответили, что скорее верят в неё, чем нет. Ещё 27% опрошенных заявили, что инопланетяне однозначно есть. Существование жизни на других планетах отрицают 22,5% человек. О том, что инопланетян скорее всего нет, рассказали 21,5% опрошенных. Всего на вопрос «Клопс» ответили 3580 человек.

В комментариях читатели также склонялись к тому, что инопланетяне существуют. Пользователи соцсети назвали глупой точку зрения, что Земля — единственная обитаемая планета в космосе.

"По моему нужно проводить грань между жизнью где-то в космосе, и том, посещала ли эта жизнь нашу планету. Где-то — да, есть. Теория больших чисел это вполне доказывает. Но очень далеко от земли", — отметил один из читателей «Клопс».