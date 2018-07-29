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Опрос: читатели «Клопс» рассказали, верят ли они в инопланетян
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Опрос: читатели «Клопс» рассказали, верят ли они в инопланетян 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Большинство читателей «Клопс» склонны верить в инопланетян. Об этом говорят результаты опроса на странице в социальной сети «ВКонтакте».
На вопрос о существовании внеземной жизни 28,9% человек ответили, что скорее верят в неё, чем нет. Ещё 27% опрошенных заявили, что инопланетяне однозначно есть. Существование жизни на других планетах отрицают 22,5% человек. О том, что инопланетян скорее всего нет, рассказали 21,5% опрошенных. Всего на вопрос «Клопс» ответили 3580 человек.
В комментариях читатели также склонялись к тому, что инопланетяне существуют. Пользователи соцсети назвали глупой точку зрения, что Земля — единственная обитаемая планета в космосе.
"По моему нужно проводить грань между жизнью где-то в космосе, и том, посещала ли эта жизнь нашу планету. Где-то — да, есть. Теория больших чисел это вполне доказывает. Но очень далеко от земли", — отметил один из читателей «Клопс».
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