В Англии назвали самые ненавистные клубы Премьер-лиги

Британское издание The Mirror провело опрос среди болельщиков клубов английской Премьер-лиги и выяснило, какой клуб является самым ненавистным в АПЛ.

В опросе принимали участие болельщики всех клубов Премьер-лиги. Издание спрашивало у фанатов их отношение к каждому клубу АПЛ кроме того, за который они болеют.

В результате самой ненавистной команды лиги признали «Челси» (68.7%). При этом совсем чуть-чуть отстал « Манчестер Юнайтед » (68,1%). Далее расположился «Ливерпуль» (52,8%). В пятерку также попали «Вест Хэм» (47,6%) и «Арсенал» (46,2%).

В опросе о том, какие клубы нравятся болельщикам, победил «Бернли» (35.8%). Далее идут «Борнмут» (32,9%), «Хаддерсфилд» (30,2%), «Манчестер Сити» (28,3%), «Ньюкасл» (27,1%) и Фулхэм (27,1%).