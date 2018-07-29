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В Англии назвали самые ненавистные клубы Премьер-лиги
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В Англии назвали самые ненавистные клубы Премьер-лиги 

SPORT24.ru 2 часа назад
Британское издание The Mirror провело опрос среди болельщиков клубов английской Премьер-лиги и выяснило, какой клуб является самым ненавистным в АПЛ.
В опросе принимали участие болельщики всех клубов Премьер-лиги. Издание спрашивало у фанатов их отношение к каждому клубу АПЛ кроме того, за который они болеют.
В результате самой ненавистной команды лиги признали «Челси» (68.7%). При этом совсем чуть-чуть отстал «Манчестер Юнайтед» (68,1%). Далее расположился «Ливерпуль» (52,8%). В пятерку также попали «Вест Хэм» (47,6%) и «Арсенал» (46,2%).
В опросе о том, какие клубы нравятся болельщикам, победил «Бернли» (35.8%). Далее идут «Борнмут» (32,9%), «Хаддерсфилд» (30,2%), «Манчестер Сити» (28,3%), «Ньюкасл» (27,1%) и Фулхэм (27,1%).
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