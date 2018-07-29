Топ-групп «ВКонтакте», с которыми ты быстро выучишь английский

Мы заботимся о твоем хорошем настроении и кругозоре, поэтому собрали для тебя группы «ВКонтакте», которые помогут легко и быстро выучить английский язык.

«Учите английский язык с Би-би-си» (360 тыс.)

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Русская служба Британской вещательной корпорации (BBC). Здесь ты выучишь необходимую деловую лексику. А уроки — в формате видео.

«Английский в опросах» (1,3 млн)

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Каждый день админы паблика выкладывают опросы из серии «А как правильно?» Если большинство проголосовавших начинает ошибаться, через несколько часов выкладывается правильный ответ.

Movies in English (506 тыс.)

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Самый приятный вид обучения — смотреть фильмы на английском языке с субтитрами.

«Английский для русских» (45 тыс.)

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Самый нативный паблик — все в виде прикольных схем и картинок.

«Английский для ленивых» (427 тыс.)

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Здесь и картинки с транскрипцией и переводом, и опросы, и тематические подборки слов.

«Словарный запас» (2,1 млн)

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Тематические картинки, подборки цитат и игры. Визуалы оценят.

«Daily English: английский по фильмам» (483 тыс.)

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Помимо фильмов на языке оригинала админы выкладывают короткие обучающие видео.

«Английский в опросах» (32 тыс.)

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Интересные опросы, смешные картинки и вдохновляющие цитаты.

English Jokes & Wise Quotes (515 тыс.)

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Все на английском — картинки, видео, музыка и общение с подписчиками.

«Школа Английского Инглиш Шоу» (93 тыс.)

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Это проект с авторскими уроками по английскому языку. Подтяни английский, напевая любимые песни и пересматривая фильмы.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/top-grupp-vkontakte-s-kotorymi-ty-bystro-vyuchish-anglijskij/