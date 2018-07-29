Китайские школьники обладают высокой национальной идентичностью — доклад

Пекин, 29 июля / Синьхуа / — Согласно докладу о качестве обязательного образования в Китае , который охватил начальную и первую ступень средней школы, китайские школьники в высокой степени обладают национальной идентичностью.

В докладе, опубликованном Государственным центром по оценке качества образования при Министерстве образования КНР, говорится, что более 90 процентов опрошенных школьников сказали, что они горды быть китайцами.

В общей сложности 96,2 процента четвероклассников и 97,9 процента восьмиклассников сказали, что уверены в будущем страны, отмечается в докладе.

За основу доклада взяты данные мониторинга, проведенного центром в 2015-2017 гг., охватившего 572 тыс. 314 учеников четвертых и восьмых классов в 973 районах уездного уровня Китая. Центр также опросил 19 тыс. 346 директоров начальных и средних школ и 147 тыс. 610 преподавателей.

Школьники также показали хорошую успеваемость по основным предметам. Как минимум 76 процентов школьников имели среднюю и выше успеваемость по китайскому языку, математике и научным дисциплинам.

Однако, как указывается в докладе, они недостаточно хорошо применяли свои знания на практике.

Число школьников, показавших хорошие способности к научному исследованию и мышлению, как в четвертых, так и в восьмых классах, было немного меньше, чем число тех, кто хорошо понимал научные дисциплины. -0-