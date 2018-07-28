Сосчитали россиян, которые думают, что ЧМ-2018 улучшил имидж страны

Среди тех, кто уверен в пользе чемпионата, 60% полагают, что мундиаль улучшил имидж России. Еще 16% говорят о развитии туризма, 12% — о развитии инфраструктуры.

Негативно проведение чемпионата оценивают 9% опрошенных. Среди них 49% респондентов считают, что траты на мундиаль не окупятся. Каждый третий (31%) думает, что деньги на проведение ЧМ-2018 можно было потратить на нужды страны; каждый пятый (19%) увидел в чемпионате отвлечение населения от реальных проблем страны.

Более половины россиян (60%) уверены, что проведение домашнего чемпионата стоило потраченных на него денег. Кроме того, 83% опрошенных поддерживают проведение в России таких международных спортивных событий.

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