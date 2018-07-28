Лучшие певцы и актёры Кореи

Онлайн-Компания провела среди жителей Кореи опрос: кто, по их мнению, лучший корейский исполнитель этого полугода? Бессменным лидером стала группа. Она набрала голосов. Их новый альбом: уже девятую неделю в топе чарта, а видео; было выбрано, как одно из лучших видео века!

На втором месте оказалась гёрлбэнд с голосов. В апреле они выпустили альбом?

А следующим лидером стал с, оставив позади с, с.

Провели опрос и среди любимых актёров. Здесь безоговорочным лидером стал Парк Сео-джун (Park), набрав. В этот же список и попала, согласно слухам, и его девушка Парк Мин-янг (Park). Она же, кстати, и его партнерша в фильмe «Что не так с Ким?». Но все же лучшей актрисой была признана Сон Йе Чжин (Son), звезда сериала «Личные предпочтения», которая набрала голосов.