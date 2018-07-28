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В России появится цикл телепередач о «точках роста» в регионах России
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В России появится цикл телепередач о «точках роста» в регионах России 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Россияне практически ничего не знают о проектах, реализуемых в разных региона — преодолевать информационный дефицит в этой сфере нужно с помощью медийных ресурсов Совета Федерации, считает сенатор Владимир Кравченко.
«Люди знают о крупных проектах — Крымский мост, подготовка в ЧМ-2018, и так далее. Но в медийном потоке доля такой информации мала. И опросы ВЦИОМ показывают, что лишь каждый десятый россиянин хотел бы видеть в будущем своих детей и внуков, работающих в промышленности. При этом треть из опрошенных считают, что промышленность и высокие технологии будут в ближайшее время самым востребованным видом деятельности», — сообщил он.
Чтобы преодолеть дефицит информации о достижениях России, Владимир Кравченко предложил использовать ресурс Совета Федерации — телеканал «Вместе-РФ». «Снять цикл передач о региональных достижениях и перспективных проектах в экономике и промышленности», — пояснил он.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала такое предложение «деловым и правильным». Пресс-службе палаты регионов поручили проработать этот вопрос.
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