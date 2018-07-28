Более 30% владельцев авто выполняют работы ТО самостоятельно

Аналитическое агентство «АвтоСТАТ» провели опрос среди владельцев автомобилей.

В ходе опроса выявилось, что более 30% водителей после того, как истекает гарантийный срок начинают выполнять процедуры Технического Осмотра в «гаражных» условиях самостоятельно, без помощи специалистов. Такое решение принято для того, чтобы значительно экономить на ремонтных работах. Конечно не секрет, что обращаясь в дилерский центр любой оставляет там не маленькую сумму, это даже при условии гарантии. Те, кто не имеет гарантию обращаются в не дилерские центр, возможно прибегают к помощи знакомых или вообще вполяют самостоятельный ремонт. Наибольшей популярностью из всех работ Технического Осмотра пользуются такие работы как: замена фильтра воздушного и замена масла. Вообщем те процедуры ТО, которые подвластны простым людям, водители выполняют самостоятельно.