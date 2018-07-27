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Треть владельцев автомобилей ремонтируют их самостоятельно
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Треть владельцев автомобилей ремонтируют их самостоятельно 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Аналитическое агентство «Автостат» в июне провело опрос среди владельцев автомобилей. Исследование проводилось среди более шести тысяч российских автолюбителей. Оказалось, что 33% россиян проводят ремонт и техобслуживание негарантийных машин самостоятельно или у знакомых механиков.
Водители в состоянии сами заменить масло или провести плановое техническое обслуживание. Ремонт ходовой части, коробки передач, электрики и кондиционера они проводят у частных механиков. Причиной обращения к частникам 60% респондентов называют хорошее соотношение цены и качества. Практически каждый пятый участник опроса (20%) пояснил, что испытывает доверие к мастеру. При этом высокую квалификацию знакомого механика отметили 10%.
В качестве главной причины самостоятельного ремонта 30% автовладельцев указывают экономию денежных средств на ремонт, а 17% опрошенных просто нравится заниматься ремонтом самостоятельно. При этом более 60% испытывают опасения при обращении в сервис, поскольку не доверяют незнакомым механикам. Однако есть категория и тех, кто не готов доверить обслуживание ни дилерскому центру, ни независимому СТО, ни даже знакомому механику. «Доверяю только себе», — ответили 16% опрошенных.
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