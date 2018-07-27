Лучшее за день. 27 июля

Где посмотреть самое длинное лунное затмение XXI века, сколько россиян верят в визиты пришельцев, как академики РАН выступили против Рособрнадзора и как у ученого появилась дочь по имени Пустельга, расскажет ночной дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.

Сегодня вы можете (еще можете) посмотреть самое длинное затмение XXI века, совмещенное с великим противостоянием Марса. Присоединяйтесь к прямой трансляции ГАИШ имени П. К. Штернберга.

И еще о Луне: если верить опросу ВЦИОМа , больше половины не верит в высадку американцев на Луну в 1969 году, а чуть меньше половины думают, что инопланетяне посещают Землю.

Против Рособрнадзора выступил и Клуб «1 июля». Открытое письмо академиков-протестантов подписали многие значимые люди как в образовании, так и в науке.

После опроса, который в своем Twitter устроила профессор Жаклин Джил, выяснилось, что среди детей ученых можно встретить Пустельгу и Глину. Виной всему — исследования этих ученых.

Впервые создан материал, который под действием света может из жидкого становится твердым и наоборот.

Медведев утвердил состав комитетов, которые будут отвечать за нацпроекты «Образование» и «Наука». Министр науки Котюков вошел в оба, министр просвещения Васильева — только в один.

Астрономы объяснили, почему особый тип галактических ядер — блазаров — очень быстро изменяет свою яркость.

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