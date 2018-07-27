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Росстат: Доля бедных в РФ в I квартале снизилась на 0,8 п.п, до 20,8 млн человек
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Росстат: Доля бедных в РФ в I квартале снизилась на 0,8 п.п, до 20,8 млн человек 

Прайм 38 минут назад
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Доля населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума по итогам первого квартала снизилась на 0,8 процентного пункта и составила 20,8 миллиона человек (14,2% от общего числа жителей страны), свидетельствуют предварительные данные Росстата.
По итогам первого квартала прошлого года доля бедных составляла 15% населения РФ, а их общее количество составляло 22 миллиона человек.
Величина прожиточного минимума за первый квартал в целом по РФ составила 10038 рублей, для трудоспособного населения — 10842 рубля, для пенсионеров — 8269 рублей, для детей — 9959 рублей в месяц. По сравнению с четвертым кварталом прожиточный минимум вырос для трудоспособного населения на 2,6%, для пенсионеров — на 2,5%, для детей — на 3,7%.
При этом стоимость минимального набора продуктов питания в потребительской корзине по состоянию на первый квартал составила 4709 рублей, непродовольственных товаров — 2327 рублей, услуг — 2324 рубля, расходов по обязательным платежам и сборам — 678 рублей.
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