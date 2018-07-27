Ещё
В России 30% автолюбителей самостоятельно ремонтируют авто в целях экономии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России 30% автолюбителей самостоятельно ремонтируют авто в целях экономии 

PNZdrive 51 минуту назад
Фото: PNZdrive
В России порядка 30 процентов автолюбителей самостоятельно ремонтируют свои машины. При этом их главная цель — сэкономить.
К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат» и редакции Авто Mail.Ru, организовавших опрос в июне текущего года.
По результатам исследования выяснилось, что 33 процента хозяев негарантийных легковушек проводят ремонт и техобслуживание своих машин у знакомого механика или же собственными силами. При этом, как показал опрос, собственноручно они предпочитают менять масла и делать плановое техническое обслуживание. Заняться ремонтом ходовой части машины, коробки передач, электрики и кондиционера они, как правило, просят частных механиков. Среди главных плюсов посещения частника больше половины респондентов, а это 60 процентов, назвали «хорошее соотношение цена/качество».
Согласно результатам исследования, каждый пятый респондент (20%) уточнил, что полностью доверяет свой транспорт мастеру. А 10 процентов участников опроса отметили высокую квалификацию знакомого мастера.
30 процентов респондентов ремонтируют свои машины самостоятельно по причине жесткой экономии средств. Ведь обслуживание машины, а порой и двух одновременно, обременяет российские семьи со средними и низкими зарплатами.
17 процентов автолюбителей любят заниматься ремонтом своими руками, так как это приносит им удовольствие.
По итогам опроса выяснилось, что 16 процентов автовладельцев не намерены отдавать на ремонт свой транспорт ни дилерскому центру, ни знакомому механику. Их позиция звучит, как: «Доверяю только себе».
PNZdrive: последние новости
В Пензе из-за «раскопок» на пр. Победы изменили 12 автобусных маршрутов В Пензе нетерпеливый маршрутчик попался на нарушении ПДД Госдума одобрила увеличение госпошлины за водительские права, загранпаспорт и регистрацию ТС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной551
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий711
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара77
На Украине сообщили о ранении Захарченко152
Путин пригласил Трампа в Москву34
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение