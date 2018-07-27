В России 30% автолюбителей самостоятельно ремонтируют авто в целях экономии

России порядка 30 процентов автолюбителей самостоятельно ремонтируют свои машины. При этом их главная цель — сэкономить.

К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат» и редакции Авто Mail.Ru , организовавших опрос в июне текущего года.

По результатам исследования выяснилось, что 33 процента хозяев негарантийных легковушек проводят ремонт и техобслуживание своих машин у знакомого механика или же собственными силами. При этом, как показал опрос, собственноручно они предпочитают менять масла и делать плановое техническое обслуживание. Заняться ремонтом ходовой части машины, коробки передач, электрики и кондиционера они, как правило, просят частных механиков. Среди главных плюсов посещения частника больше половины респондентов, а это 60 процентов, назвали «хорошее соотношение цена/качество».

Согласно результатам исследования, каждый пятый респондент (20%) уточнил, что полностью доверяет свой транспорт мастеру. А 10 процентов участников опроса отметили высокую квалификацию знакомого мастера.

30 процентов респондентов ремонтируют свои машины самостоятельно по причине жесткой экономии средств. Ведь обслуживание машины, а порой и двух одновременно, обременяет российские семьи со средними и низкими зарплатами.

17 процентов автолюбителей любят заниматься ремонтом своими руками, так как это приносит им удовольствие.

По итогам опроса выяснилось, что 16 процентов автовладельцев не намерены отдавать на ремонт свой транспорт ни дилерскому центру, ни знакомому механику. Их позиция звучит, как: «Доверяю только себе».