С сентября в Ольштыне запретят продавать алкоголь по ночам 

В Ольштыне депутаты приняли решение запретить продажу алкоголя в ночное время на всей территории города. Об этом сообщает сайт Olsztyn.
В июне ольштынский городской центр по профилактике и борьбе с наркоманией и алкоголизмом предложил запретить продажу алкоголя в городе с 22:00 до 06:00. Кроме того, речь шла о восстановлении 50-метровой зоны ограничения торговли спиртными напитками вблизи школ, детсадов, церквей и больниц.
По проекту был проведён опрос жителей города. Исследование общественного мнения продлилось с 5 по 20 июля.
Горожане высказались против запрета продажи крепких напитков ночное время. Респонденты указывали, что репрессивные меры никак не повлияют на количество хулиганских выходок в городе.
Тем не менее депутаты приняли решение. Запрет на продажи алкоголя по ночам в Ольштыне вступит в силу уже в сентябре.
В марте 2018 года в Польше в силу вступили поправки в закон о трезвости, которые запрещают употреблять алкоголь на улице и ограничивают его продажу по времени.