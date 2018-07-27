С сентября в Ольштыне запретят продавать алкоголь по ночам

В Ольштыне депутаты приняли решение запретить продажу алкоголя в ночное время на всей территории города. Об этом сообщает сайт Olsztyn.

В июне ольштынский городской центр по профилактике и борьбе с наркоманией и алкоголизмом предложил запретить продажу алкоголя в городе с 22:00 до 06:00. Кроме того, речь шла о восстановлении 50-метровой зоны ограничения торговли спиртными напитками вблизи школ, детсадов, церквей и больниц.

По проекту был проведён опрос жителей города. Исследование общественного мнения продлилось с 5 по 20 июля.

Горожане высказались против запрета продажи крепких напитков ночное время. Респонденты указывали, что репрессивные меры никак не повлияют на количество хулиганских выходок в городе.

Тем не менее депутаты приняли решение. Запрет на продажи алкоголя по ночам в Ольштыне вступит в силу уже в сентябре.