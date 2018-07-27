Молодые и бедные любят шашлык сильнее окрошки

Граждане России назвали свои самые любимые летние блюда. Абсолютным чемпионом среди продукции был признан шашлык. Причём жареное на костре мясо предпочитают в основном молодые люди с невысоким уровнем достатка.

Так, 42% опрошенных сервисом SuperJob проголосовали за шашлык. Большинство из них — граждане младше 24 лет (55%). А доходы юных респондентов зачастую не превышают 25 тысяч рублей в месяц (44%).

Женщины одинаково любят как шашлыки, так и окрошку (40% на 40%), в отличие от мужчин, преклоняющихся перед мясом (40% против 37%). Предпочтение окрошке также отдают граждане с 35 до 44 лет (41% против 39%) и люди, зарплата которых составляет от 25 до 35 тысяч в месяц (41% против 39%). Но больше всех её любят граждане старше 45 лет — 46%.

Ещё одно блюдо, которое обожают респонденты — свекольник. Причём чем старше человек, тем больше он любит это блюдо. Так, до 24 лет его выбирают лишь 3% опрошенных, зато после 45 ему отдают предпочтение уже 7% граждан.

Альтернатива всегда хороша

14% участников опроса выбрали другие блюда в качестве любимых. Например, кто-то предпочитает питаться в знойный сезон овощным салатом, а кто-то просто ест овощи с грядки. Также многие спасаются от жары с помощью мороженого.

Щи, борщ и пельмени также попали в рейтинг любимых летних блюд, хотя во время такого обеда вряд ли кому-то удастся охладиться.

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