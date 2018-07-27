Каждый третий автовладелец после окончания гарантии меняет место ремонта и ТО автомобиля

Опрос, проведенный в июне 2018 года аналитическим агентством «АВТОСТАТ» совместно с Авто Mail.Ru , показал, что 33% владельцев негарантийных автомобилей проводят ремонт и техобслуживание своих транспортных средств у знакомого механика или самостоятельно. При этом, как показал опрос, самостоятельно они предпочитают выполнять такие виды работ, как замена масла и плановое техническое обслуживание. За ремонтом ходовой части автомобиля, коробки передач, электрики и кондиционера они, как правило, обращаются к частному механику.

Среди преимуществ обращения к частнику больше половины респондентов (60%) отметили «хорошее соотношение цена/качество». Практически каждый пятый участник опроса (20%) пояснил, что испытывает доверие к мастеру, отметили высокую квалификацию знакомого механика — 10%.

Что касается причин, подталкивающих автовладельцев самостоятельно обслуживать свое транспортное средства, 30% опрошенных делают это из соображений экономии, 17% — просто нравится заниматься ремонтом самостоятельно. Однако есть категория и тех, кто не готов доверить обслуживание ни дилерскому центру, ни независимому СТО, ни даже знакомому механику. «Доверяю только себе», — ответили 16% автовладельцев.

Ранее мы уже писали о том, что более 60% автовладельцев испытывают опасения при обращении на сервис. Результаты опроса автовладельцев на эту тему можно посмотреть здесь:

О том, какие еще тенденции влияют на рынок автосервиса в современной России , как действуют на рынке сервисных услуг наиболее успешные представители этого направления автобизнеса, вы узнаете на конференции «AUTOSERVICE 2018», которая состоится в Москве 30 августа, в рамках 22-й международной выставки MIMS AUTOMECHANIKA.

Опрос проводился в июне 2018 года, в нем приняли участие более 6000 российских автовладельцев.