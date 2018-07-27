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Коктебель вошел в тройку лучших мест России для полетов на параплане
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Коктебель вошел в тройку лучших мест России для полетов на параплане 

РИА Новости Крым 20 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. Курортный поселок Коктебель на юго-востоке полуострова вошел в тройку российских мест, наиболее благоприятных для полетов на параплане. Об этом говорится в исследовании сервиса Tvil.ru.
"В ТОП-3 мест России для полетов на параплане вошли Коктебель в Крыму, Пятигорск в Ставропольском крае и Курай (село — ред.) на Горном Алтае", — отмечается в рейтинге, подготовленном на основе результатов опроса пользователей соцсетей.
По данным сервиса, полеты на параплане — один из наиболее популярных видов активного отдыха, который россияне выбирают во время отпуска. Это развлечение заняло пятое место по популярности среди всех экстремальных видов спорта.
Гора Клементьева (Узун-Сырт) под Коктебелем полюбилась планеристам и дельтапланеристам еще в первой половине XX века, где активно развивался отечественный планеризм. Сейчас здесь находятся сразу несколько полетных центров. Гора известна уникальными воздушными потоками.
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