Коктебель вошел в тройку лучших мест России для полетов на параплане

"В ТОП-3 мест России для полетов на параплане вошли Коктебель в Крыму, Пятигорск Ставропольском крае и Курай (село — ред.) на Горном Алтае ", — отмечается в рейтинге, подготовленном на основе результатов опроса пользователей соцсетей.

По данным сервиса, полеты на параплане — один из наиболее популярных видов активного отдыха, который россияне выбирают во время отпуска. Это развлечение заняло пятое место по популярности среди всех экстремальных видов спорта.

Гора Клементьева (Узун-Сырт) под Коктебелем полюбилась планеристам и дельтапланеристам еще в первой половине XX века, где активно развивался отечественный планеризм. Сейчас здесь находятся сразу несколько полетных центров. Гора известна уникальными воздушными потоками.