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На границе с Польшей за десять дней поймали пятерых россиян за неоплаченные штрафы
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На границе с Польшей за десять дней поймали пятерых россиян за неоплаченные штрафы 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
За десять дней на границе с Польшей офицеры поймали десять человек с неоплаченными штрафами. Об этом сообщает Варминьско-Мазурское пограничное отделение.
Пять поляков и пять россиян были задержаны на погранпереходах в Безледах, Гжехотках, Гроново и Голдапе. Общая сумма задолженности задержанных — 15 500 злотых. Восемь из них оплатили штрафы и продолжили путешествия. 48-летний поляк и 54-летний россиянин были арестованы.
С начала июля пограничники задержали за неоплаченные штрафы 34 человека, 13 из них — граждане России. Общая сумма долга — 82 000 злотых.
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