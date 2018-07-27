На границе с Польшей за десять дней поймали пятерых россиян за неоплаченные штрафы

За десять дней на границе с Польшей офицеры поймали десять человек с неоплаченными штрафами. Об этом сообщает Варминьско-Мазурское пограничное отделение.

Пять поляков и пять россиян были задержаны на погранпереходах в Безледах, Гжехотках, Гроново и Голдапе. Общая сумма задолженности задержанных — 15 500 злотых. Восемь из них оплатили штрафы и продолжили путешествия. 48-летний поляк и 54-летний россиянин были арестованы.