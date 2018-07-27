Ещё
Легко ли найти в Костромской области работу PR-щика?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Легко ли найти в Костромской области работу PR-щика? 

k1news.ru 53 минуты назад
Фото: k1news.ru
28 июля — день PR-специалиста.
На данный момент направление PR в России считается одним из самых развивающихся. И в Костроме оно входит в ТОП-10 популярных сфер, сообщает сервис по поиску персонала Head Hunter.
Направление PR в России остаётся одним из самых интенсивно развивающихся. В Костроме оно входит в ТОП-10 популярных сфер. Специалисты выяснили, легко ли найти работу в сфере «РR» в нашем регионе, и какую зарплату предлагают сотрудникам работодатели.
За последний год работодатели разместили 1 тысячу 28 вакансий для специалистов PR и маркетинга. Количество предложений выросло на 14 процентов по сравнению с прошлым летом. Чаще всего работу в этой сфере ищут женщины, лишь 20 процентов соискателей — мужчины.
59 процентов опрошенных работодателей хотят видеть PR-щика с опытом работы от 1 года до 3 лет. Больше половины из них готовы предложить такому кандидату зарплату более 25 тысяч рублей. А самая дорогая вакансия «Специалист по таргетированной рекламе / Таргетолог» оценивается в 120 тысяч рублей.
В Костроме на одну вакансию PR-специалиста приходится два соискателя. Часто условием для получения места становятся знание SMM и уверенное владение английским языком.
k1news.ru: последние новости
В Золотое кольцо России войдет еще один город Костромской области В Костроме уже есть два стобалльных результата ЕГЭ В Шарье женщина заколола мужа из-за компьютерных игр
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий234
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя41
В России взлетят цены на ЖКХ630
В Крыму нашли ядерное оружие80
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»24
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
03:44
Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей
Криминал Происшествия
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:49
Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки
Криминал Происшествия
00:31
Скрипаль анонсировала возвращение
В мире
02:05
В России взлетят цены на ЖКХ
Личный счет Недвижимость
01:33
Самые громкие разоблачения WikiLeaks
Политика
01:24
В Крыму нашли ядерное оружие
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение