Легко ли найти в Костромской области работу PR-щика?

28 июля — день PR-специалиста.

На данный момент направление PR в России считается одним из самых развивающихся. И в Костроме оно входит в ТОП-10 популярных сфер, сообщает сервис по поиску персонала Head Hunter.

Направление PR в России остаётся одним из самых интенсивно развивающихся. В Костроме оно входит в ТОП-10 популярных сфер. Специалисты выяснили, легко ли найти работу в сфере «РR» в нашем регионе, и какую зарплату предлагают сотрудникам работодатели.

За последний год работодатели разместили 1 тысячу 28 вакансий для специалистов PR и маркетинга. Количество предложений выросло на 14 процентов по сравнению с прошлым летом. Чаще всего работу в этой сфере ищут женщины, лишь 20 процентов соискателей — мужчины.

59 процентов опрошенных работодателей хотят видеть PR-щика с опытом работы от 1 года до 3 лет. Больше половины из них готовы предложить такому кандидату зарплату более 25 тысяч рублей. А самая дорогая вакансия «Специалист по таргетированной рекламе / Таргетолог» оценивается в 120 тысяч рублей.

В Костроме на одну вакансию PR-специалиста приходится два соискателя. Часто условием для получения места становятся знание SMM и уверенное владение английским языком.