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Медведев поручил включить результаты опросов россиян о медпомощи в нацпроект «Здравоохранение»
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Медведев поручил включить результаты опросов россиян о медпомощи в нацпроект «Здравоохранение» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минздраву включить в нацпроект «Здравоохранение» результаты соцопросов населения об удовлетворенности медпомощью. Поручения опубликованы пресс-службой правительства.
«Минздраву России (В. И. Скворцовой) с учётом состоявшегося обсуждения при дальнейшей доработке национального проекта ''Здравоохранение'' и паспортов федеральных проектов: проработать вопрос о включении в проект социологических результатов удовлетворённости населения медицинской помощью», — говорится в сообщении правительства.
Медведев также поручил структурировать целевые показатели и ожидаемые результаты нацпроекта, указав социальные и экономические общественно значимые эффекты от его реализации с разбивкой по годам; отразить вклад каждого федерального проекта в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года; совместно с Минэкономразвития дополнительно проработать результаты и мероприятия федерального проекта «Экспорт медицинских услуг», имея в виду создание системы продвижения медицинских услуг на международном рынке и другие.
Поручения [даны] (http://government.ru/dep_news/33400/) по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое состоялось 10 июля 2018 года.
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