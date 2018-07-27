Медведев поручил включить результаты опросов россиян о медпомощи в нацпроект «Здравоохранение»

«Минздраву России ( В. И. Скворцовой ) с учётом состоявшегося обсуждения при дальнейшей доработке национального проекта ''Здравоохранение'' и паспортов федеральных проектов: проработать вопрос о включении в проект социологических результатов удовлетворённости населения медицинской помощью», — говорится в сообщении правительства.

Медведев также поручил структурировать целевые показатели и ожидаемые результаты нацпроекта, указав социальные и экономические общественно значимые эффекты от его реализации с разбивкой по годам; отразить вклад каждого федерального проекта в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года; совместно с Минэкономразвития дополнительно проработать результаты и мероприятия федерального проекта «Экспорт медицинских услуг», имея в виду создание системы продвижения медицинских услуг на международном рынке и другие.

Поручения [даны] (http://government.ru/dep_news/33400/) по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое состоялось 10 июля 2018 года.