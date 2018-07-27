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Почти половина россиян верит в пришельцев
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Почти половина россиян верит в пришельцев 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
В существование инопланетян верят 45% взрослых жителей России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
42% респондентов считают, что представители внеземных цивилизаций либо не посещают Землю, либо их попросту не существует, а 13% затруднились с ответом, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ВЦИОМ.
Отмечается, что из 45% опрошенных, которые признались в том, что верят в инопланетных существ, 27% считают, что их скрывают от землян, а 18% и вовсе полагают, что власти скрывают пришельцев от рядовых граждан.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 29-30 мая 2018 года среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
В июле ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно результатам которого в существование «мирового правительства», состоящего из олигархов, политиков и глав государств, верят 67% россиян.
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