Почти половина россиян верит в пришельцев

42% респондентов считают, что представители внеземных цивилизаций либо не посещают Землю, либо их попросту не существует, а 13% затруднились с ответом, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Отмечается, что из 45% опрошенных, которые признались в том, что верят в инопланетных существ, 27% считают, что их скрывают от землян, а 18% и вовсе полагают, что власти скрывают пришельцев от рядовых граждан.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 29-30 мая 2018 года среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

В июле ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно результатам которого в существование «мирового правительства», состоящего из олигархов, политиков и глав государств, верят 67% россиян.