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Судебные долги россиян превысили 4 триллиона рублей
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Судебные долги россиян превысили 4 триллиона рублей 

Карельские вести 42 минуты назад
Фото: Карельские вести
Долги россиян перед банками за ЖКХ выросли еще на 400 миллионов рублей.
Как сообщает RT, общий судебный долг россиян к 1 июня вырос на 400 млрд рублей по сравнению с первым кварталом 2018 года и составил 4,4 трлн рублей, это информация службы судебных приставов.
Банковские задолженности составляют 40% (1,7 трлн рублей) от общей суммы. При этом, по данным ФССП, долги россиян за жилищно-коммунальные услуги за год выросли на 18% — до 3,2 млн рублей.
Кроме того, в ФСПП отметили, что средний размер долга снизился на 2,3 тыс. руб. по сравнению с первым кварталом 2018 года и составил 92,2 тыс. руб.
По материалам: ptzgovorit.ru
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