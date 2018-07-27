Судебные долги россиян превысили 4 триллиона рублей

Долги россиян перед банками за ЖКХ выросли еще на 400 миллионов рублей.

Как сообщает RT, общий судебный долг россиян к 1 июня вырос на 400 млрд рублей по сравнению с первым кварталом 2018 года и составил 4,4 трлн рублей, это информация службы судебных приставов.

Банковские задолженности составляют 40% (1,7 трлн рублей) от общей суммы. При этом, по данным ФССП, долги россиян за жилищно-коммунальные услуги за год выросли на 18% — до 3,2 млн рублей.

Кроме того, в ФСПП отметили, что средний размер долга снизился на 2,3 тыс. руб. по сравнению с первым кварталом 2018 года и составил 92,2 тыс. руб.