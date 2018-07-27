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Обзор прессы: разработан парашют для эвакуации людей из высоток
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Обзор прессы: разработан парашют для эвакуации людей из высоток 

Мир24 1 час назад
«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в пятницу, 27 июля.
«Ростех» разработал парашют для эвакуации людей из высотных зданий. Он позволит десантировать человека со сверхмалых высот от 30 метров. При этом парашют раскрывается самостоятельно, и его использование не требует специальной подготовки. Предполагается, что он будет востребован компаниями, офисы которых находятся в высотках пишет газета «Ведомости».
Почти 90% россиян считают допустимым зачатие ребенка с помощью искусственного оплодотворения. Таковы данные опроса ВЦИОМ, пишет «Вечерняя Москва». Среди тех, кто высказался против, большинство считает этот метод противоестественным. Другие не приемлют его по религиозным соображениям. Десять вакансий в среднем приходится на одного безработного в Минске, пишет газета «Беларусь сегодня». За первые шесть месяцев этого года в столице республики нашли работу пять тысяч человек, стоявших на бирже труда. Еще 117 безработных направлены на переобучение. В Казахстане с 2020 года начнут выплачивать единовременную компенсацию потерпевшим по уголовным делам. Выплаты будут осуществляться: жертвам торговли людьми или пыток; лицам, которым в результате преступления нанесен тяжкий вред здоровью, а также законным представителям в случае смерти потерпевшего, сообщает «Казахстанская правда» со ссылкой на Генпрокуратуру республики. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
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