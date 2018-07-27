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Судебный долг россиян достиг отметки 4,4 триллиона рублей
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Судебный долг россиян достиг отметки 4,4 триллиона рублей 

News.ru 35 минут назад
Cудебный долг Россиян составил 4,4 триллиона рублей долгов. О такой сумме по состоянию на 1 июня сообщила Федеральная служба судебных приставов.
Как пишут «Известия», размер среднего долга по судебным решениям составляет 92,2 тысячи рублей. 40% от всей суммы этой суммы — это задолженность перед банками, в рублёвом эквиваленте это в 1,8 триллионов.
При это растёт количество судебных производств из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги, это число увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом.
При этом в 2017 году за чертой бедности оказались 19,3 млн россиян — на 200 тысяч меньше, чем в годом ранее. В процентах от общей численности населения доля граждан, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, за год сократилась с 13,3% до 13,2%. Этот показатель снизился впервые с 2012 года, констатирует Росстат.
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