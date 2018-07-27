Судебный долг россиян достиг отметки 4,4 триллиона рублей

Cудебный долг Россиян составил 4,4 триллиона рублей долгов. О такой сумме по состоянию на 1 июня сообщила Федеральная служба судебных приставов.

Как пишут «Известия» , размер среднего долга по судебным решениям составляет 92,2 тысячи рублей. 40% от всей суммы этой суммы — это задолженность перед банками, в рублёвом эквиваленте это в 1,8 триллионов.

При это растёт количество судебных производств из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги, это число увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом.