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Банк всегда в выигрыше: судебных долгов у россиян больше 4 трлн рублей
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Банк всегда в выигрыше: судебных долгов у россиян больше 4 трлн рублей 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Сумма судебных долгов россиян к 1 июня выросла до 4,4 трлн рублей. При этом банковские задолженности составили 40% от общей суммы.
По данным Федеральной службы судебных приставов, общий долг по исполнительным листам на 1 июня достиг 4,4 триллиона рублей​​​. При этом средний размер долга составил 92,2 тысячи рублей.
Число исполнительных производств из-за долгов за услуги ЖКХ выросло на 18%. В январе-мае на исполнении судов находилось 3,2 миллиона таких производств, а год назад их было 2,7 миллиона, сообщает РИА Новости.
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