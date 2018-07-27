Банк всегда в выигрыше: судебных долгов у россиян больше 4 трлн рублей

Сумма судебных долгов россиян к 1 июня выросла до 4,4 трлн рублей. При этом банковские задолженности составили 40% от общей суммы.

По данным Федеральной службы судебных приставов, общий долг по исполнительным листам на 1 июня достиг 4,4 триллиона рублей​​​. При этом средний размер долга составил 92,2 тысячи рублей.