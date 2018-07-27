СМИ: россияне задолжали 4,4 трлн руб.

Москва , 27 июля — «Вести. Экономика» По данным Федеральной службы судебных приставов, сумма долгов, по которым принято судебное решение о взыскании, выросла до 4,4 трлн рублей.

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Как сообщают ∎Известия∎ со ссылкой ФССП, по сравнению с первым кварталом текущего года, к 1 июня объем долгов россиян, по которым принято судебное решение о взыскании, вырос на 400 млрд руб.. При этом размер среднего долга по стране снизился на 2,3 тыс. руб, до 92,2 тыс. руб. Почти половина от общего объема — это долги россиян перед банками. К 1 июня их накопилось на 1,7 трлн рублей — это 40% от общей суммы. Правда, по сравнению с первым кварталом этого года показатель снизился: на 100 млрд руб. Зато выросли долги за услуги ЖКХ. За квартал сумма увеличилась на 18%: с 2,7 млн руб. до 3,2 млн руб. Число исполнительных производств из-за обязательств по ЖКУ активно растет. По данным ФССП, в январе–мае на исполнении судов находилось 3,2 млн таких производств, тогда как в 2017 году их было 2,7 млн При этом за 5 месяцев граждане уже погасили долги по ЖКУ на 10,6 млрд рублей.