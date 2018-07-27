Эксперты рассказали, какие развлечения предпочитают москвичи

МОСКВА , 27 июл — РИА Новости . Москвичи посещают развлекательные и культурные мероприятия в среднем 6 раз в год; в число их предпочтений в основном входят театры, музеи и кино, говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В ходе исследования использовались данные скан-панели домохозяйств «Ромира» (информация о потреблении более 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах) и опроса респондентов (800 человек в возрасте от 18 лет до 65 лет, проживающие в Москве).

"Развлекательные и культурные мероприятия жители Москвы посещают в среднем 6 раз в год. После анализа расходов выяснилось, что больше всего москвичи тратят на театры и музеи: 33% от общего числа потраченных средств пришлись на эту категорию. На втором месте — кинотеатры. На них приходится 27% расходов", — говорится в исследовании.

На третье же место вышли квесты, тиры, пейнтбол и картинг (10% расходов). Оплата детских игровых комнат составила около 8% затрат, аттракционов — 7%. На билеты в цирк у москвичей уходит 4% общего количество трат на развлечения.

Наконец, по 3% пришлось на зоопарки (а также дельфинариумы и океанариумы) и экскурсии, по 2% — на аквапарки и боулинг, около 1% — на бильярд и компьютерные клубы.