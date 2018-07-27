Названы самые высокие, низкие, худые и толстые нации в мире 

Специалисты составили рейтинг стран мира по росту и весу их жителей. Для этого были отдельно проанализированы данные мужчин и женщин от 18 до 40 лет в 129 государствах. В результате, как сообщают «АиФ», самые тучные люди живут на островах Тихого океана — в Самоа, Тонга и Ниуэ, а самый маленький средний вес зафиксирован у жителей Африки и на юге Азии: в Эфиопии, Мадагаскаре, Бангладеш и Восточном Тиморе.
Самыми высокие люди живут в Нидерландах — средний рост мужского населения этой страны составляет 1,83 метра, а женского — 1,69 метра. Такой же показатель среднего роста и у жительниц Латвии. Самыми низкорослые люди — в странах Южной Америки, Африки и Азии. Средний рост мужчин там около 1,60 метра, а женщин — около 1,51.
Россияне в рейтинге массы тела оказались примерно посередине: средний вес женщин в нашей стране 72,7 килограмма, а мужчин — 80,2 килограмма. А вот по росту российские женщины находятся в числе наиболее высоких — 1,65 метра. Чего нельзя сказать о мужчинах — их средний рост составляет всего 1,76 метра.
Ранее сообщалось, что Минздрав России выявил регионы, в которых больше всего жителей с ожирением. Лидируют по этим нездоровым показателям Алтайский край и Магаданская область — 5,4% и 3,4% населения. Однако специалист по снижению веса Иван Алименко в интервью Пятому каналу высказал мнение, что реальность гораздо печальнее статистики.