26 июля. Главное за минуту: Россиян научат копить на квартиры и обещают не лишать пенсий

• Банкиры хотят научить россиян копить на квартиры, поэтому намерены закрепить законодательно принципы и возможности накоплений на первоначальный взнос по ипотеке. Ассоциация банков «Россия» обсудила с участниками рынка и заинтересованными ведомствами проект закона о стимулировании жилищных сбережений. Несмотря на исторические рекорды выдачи ипотечных кредитов в последние два года и падение ставок по ипотеке из-за нехватки денег на первоначальный взнос, жилье остается недоступным для миллионов россиян.

• Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство гарантирует всем гражданам РФ получение пенсий и ситуация 1990-х годов с невыплатой пенсий не повторится. В условиях, когда по всем опросам не меньше 90% россиян выступают против повышения пенсионного возраста, вряд ли отсылки к 90-м годам могут как-то успокоить россиян.

• В Санкт-Петербурге нашли «нехорошую квартиру», которая оказалась тайным хранилищем средств теневых банкиров. Полиция в рамках расследования уголовного дела теневых банкиров изъяла 417 млн рублей. Деньги находились в той же квартире, где полиция ранее нашла 50 млн рублей. Хранительница средств определена под домашний арест. Только теперь будет сидеть дома без денег.

• Создание вредоносного программного обеспечения (ВПО) для банкоматов является самой дорогой хакерской услугой в теневом Интернете. Спрос на такие программы превышает предложение в три раза, следует из исследования компании Positive Technologies, которая специализируется в области информационной безопасности. Это как раз тот случай, когда лучше, чтобы спрос так и остался неудовлетворенным.