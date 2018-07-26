Ещё
Молодой человек из Казани защищает на «iВолге» проект по борьбе с рекламным вандализмом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодой человек из Казани защищает на «iВолге» проект по борьбе с рекламным вандализмом 

Волга Ньюс 3 часа назад
Фото: Волга Ньюс
«В России слишком много рекламы, с которой надо бороться, — считает участник смены. — Ее ведь даже не читают. Она пришла к нам из СССР, когда еще негде было подавать объявления, кроме как клеить их на заборы и дома. Я провел социологический опрос, и из 1000 респондентов 71% выступают против наружной рекламы, но бороться с ней не в силах. Они хотят, чтобы кто-то решил эту проблему за них. И я готов стать таким человеком».
Айдар Мустафин разрабатывает концепцию своего проекта. «Объекты, которые подвергаются рекламному вандализму, будут закрашиваться в тематические цвета, которые я согласую с министерством благоустройства Казани. Будем убирать именно те объявления, которые размещаются незаконно, например, трафаретную рекламу. Смета уже составлена — деньги нужны на оплату работы художников, лаковые и красящие материалы и антивандальный лак. Хочу получить грант и сделать наш город самым безрекламным и чистым!», — рассказал о своей цели молодой человек.
Напомним, молодежный форум ПФО «iВолга-2018» проходит на фестивальной поляне Мастрюковских озер с 26 июля по 4 августа. Участники смогут получить на реализацию своих проектов до 10 млн рублей.
Волга Ньюс: последние новости
Дмитрий Сазонов утверждает, что его подставили, а следователи - что взятки ему носили пять лет В РКЦ "Прогресс" предложили новый способ запуска наноспутников в космос МегаФон предлагает онлайн-кассы "Эвотор"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня19
Умер Игорь Беляев4
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу167
Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан50
Поклонская отреагировала на срыв заседания своей комиссии162
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение