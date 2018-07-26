Молодой человек из Казани защищает на «iВолге» проект по борьбе с рекламным вандализмом

«В России слишком много рекламы, с которой надо бороться, — считает участник смены. — Ее ведь даже не читают. Она пришла к нам из СССР, когда еще негде было подавать объявления, кроме как клеить их на заборы и дома. Я провел социологический опрос, и из 1000 респондентов 71% выступают против наружной рекламы, но бороться с ней не в силах. Они хотят, чтобы кто-то решил эту проблему за них. И я готов стать таким человеком». Айдар Мустафин разрабатывает концепцию своего проекта. «Объекты, которые подвергаются рекламному вандализму, будут закрашиваться в тематические цвета, которые я согласую с министерством благоустройства Казани . Будем убирать именно те объявления, которые размещаются незаконно, например, трафаретную рекламу. Смета уже составлена — деньги нужны на оплату работы художников, лаковые и красящие материалы и антивандальный лак. Хочу получить грант и сделать наш город самым безрекламным и чистым!», — рассказал о своей цели молодой человек. Напомним, молодежный форум ПФО «iВолга-2018» проходит на фестивальной поляне Мастрюковских озер с 26 июля по 4 августа. Участники смогут получить на реализацию своих проектов до 10 млн рублей.