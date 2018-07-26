Без альтернативы: лекарственные предпочтения россиян

Большая часть жителей России — 69% — отдают предпочтение отечественным лекарствам. При этом те, кто пользуется импортными медпрепаратами, почти не ищут им замены. News.ru разбирался в причинах этих явлений.

Патриотичные больные

Согласно ежегодному опросу «Ромир», 69% респондентов предпочитает отечественные лекарства. Это значительно больше, чем в прошлом году. Тогда этот показатель составлял 58%. Среди тех, кто покупает российские препараты, больше мужчин — 71% (женщин — 66%). Менее популярны лекарства местного производства среди лиц с высокими доходами (58%) и молодых людей до 25-ти лет (60%).

При этом две трети от числа тех, кто предпочитает импортные лекарства, готовы заменить их на российские при некоторых условиях. Так, рекомендация фармацевта или врача стала бы решающим фактором при выборе отечественных препаратов для 38% опрошенных (на 3 процентных пункта больше, чем в 2017 году). Почти для четверти (23%) респондентов важной причиной могла бы стать более низкая цена. Тех, кто ни за что не сменил бы импортные лекарства на российские, отказалось 29%.

«Основным факторами перехода с импортных препаратов на отечественные являются стоимость и рекомендации врачей. Цена российских медикаментов по определению должна быть ниже», — говорится в исследовании.

По мнению экспертов, импортозамещению в области производства лекарств, в первую очередь, мешает или отсутствие российских аналогов, или недостаточная информированность медицинских работников об их наличии.

В поисках аналога

Выбор в пользу импортных лекарств делает 31% россиян. Данные за текущий год говорят о том, что большая часть из них не ищет замены зарубежным препаратам, а если ищет, то редко находит.

Вообще не ищут замены иностранным лекарствам 38% респондентов, т.к. принципиально пользуются только ими. В 2017 году таковых было 27%.

Равное количество опрошенных — 21,5% — заменили только некоторые препараты или только простые. Тех, кто искал замены и не нашёл, набралось 11%. Нашли в конечном итоге российский аналог лишь 8%.

News.ru/Сергей Булкин

Такое поведение объясняется запретом на ввоз импортных лекарств, который Госдума планировала ввести в этом году. В связи с чем многие начали искать российские аналоги. После того, как в мае текущего года стало известно, что эти меры предприниматься не будут, надобность в поиске отечественных аналогов отпала.

«С учётом данных исследования, можно констатировать, что решение об исключении запрета на ввоз ряда лекарств иностранного производства из законопроекта о контрсанкциях выглядит более чем логичным», — подчёркивают авторы исследования.

35% россиян считают, что у тех, кому необходимы эти лекарства, в случае эмбарго возникли бы серьёзные проблемы. Ещё 33% уверены, что трудности могли бы возникнуть. И только 32% полагают, что для большинства не изменилось бы ничего, поскольку замену импортных препаратам несложно найти.

По совету врача

По словам замдиректора по коммуникациям «Ромира» Андрея Виля, основными факторами, влияющими на предпочтения россиян в выборе медпрепаратов, являются цены и рекомендации врачей.

«Часто российские аналоги дешевле, хотя и не всегда», — говорит он.

Что же касается советов врачей, то, по мнению эксперта, всё зависит от конкретного медика. Кто-то даёт на выбор сразу несколько аналогов, кто-то советует более дешёвый, например, пенсионерам, а кто-то — более дорогой импортный.

Стоит отметить, что «одной линии» в поведении врачей в этом вопросе действительно нет. Наверняка почти каждому приходилось сталкиваться и с тем, когда врач советует какой-то конкретный «дорогой, но очень эффективный препарат» и с тем, когда пациенту стараются обрисовать более-менее объективную картину и рассказать о разных вариантах.

Когда человек знает, какой препарат ему нужен, он просто приходит в аптеку и покупает его. Если же нужного лекарства нет в наличии или больной пока не определился с выбором, то, велика вероятность, что ему посоветуют что-то подороже. Поэтому, когда вы просите нечто для улучшения самочувствия, типа аспирина, и вам советуют Аспирин кардио по средней цене 100 рублей, лучше уточнить, что вам нужна простая ацетилсалициловая кислота. Её можно найти даже в Москве по цене 3,5 рубля. Действующее вещество одно и то же, эффект аналогичный. Поэтому, как говорили в одной рекламе, зачем платить больше?

Оснований не доверять результатам этих исследований у меня нет. Данные по продажам в нашей сети косвенно это подтверждают. Люди действительно стали больше покупать отечественные препараты. Говорит ли это о том, что произошло некое глобальное изменение в отношении наших граждан к отечественным препаратам? Не думаю. Главным фактором, на мой взгляд, остаётся увеличение числа упаковок, произведённых в России, и, соответственно, рост доли этих препаратов на рынке. При этом в сегменте препаратов для лечения, например, орфанных (редких. — News.ru) заболеваний альтернативы импортным лекарствам по-прежнему практически нет. Что касается факторов, влияющих на предпочтения, к рекомендациям специалистов и цене я бы ещё добавил рекламу и маркетинг.

Виталий Омельяновский, заведующий лабораторией оценки технологий в здравоохранении Института прикладных экономических исследований РАНХиГС

На предпочтения россиян в выборе медпрепаратов влияют несколько факторов. Во-первых, цена. Сейчас, когда мы переживаем экономический кризис и снижается платёжеспособность граждан, многие делают выбор в пользу российских лекарств, которые, чаще всего, дешевле. Стоит отметить, что за последние годы произошли значительные изменения в российской фарме. Стало выпускаться больше медпрепаратов, улучшилось их качество, появилось много аналогов зарубежных лекарств. Кроме того, российские производители стали больше вкладывать в рекламу и в работу с медицинским сообществом. Полагаю, что многие врачи, убедившись в эффективности российских препаратов, часто прописывают их. Что же касается приверженцев импортных лекарств, то здесь, скорее всего, срабатывает стереотип «дорогое, заграничное — лучше». Что, конечно же, давно не так.