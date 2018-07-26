Генетическая предрасположенность и вредные продукты ведут россиян к ожирению

В ожирении россиян виноваты генетика, людские слабости и пищевая промышленность. Такое мнение врач Александр Мясников озвучил в эфире программы «60 минут» на канале «Россия», комментируя статистические данные о росте количества людей с лишним весом.

«Главный враг россиян — это пищевая промышленность. И не потому, что бизнесмены хотят нам навредить, а потому что отказ от трансжиров и большого количества сахаров сделает себестоимость продуктов такой высокой, что мы не сможем их покупать», — сказал он.

По словам врача, во всем мире самым высоким фактором риска для ожирения, онкологии и сердечных заболеваний считаются колбасы. Он подчеркнул, что в 2015 году Всемирная организация здравоохранения ввела все колбасные изделия и ветчину, включая самые дорогие, в список канцерогенов, равных курению.

Кроме того, Александр Мясников назвал важнейшим фактором ожирения генетическую предрасположенность.

«Я думаю, что 50% ответственности за ожирение — это генетика, а остальные 50% — это наша слабость и пищевая промышленность», — отметил он.