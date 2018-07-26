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Генетическая предрасположенность и вредные продукты ведут россиян к ожирению
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Генетическая предрасположенность и вредные продукты ведут россиян к ожирению 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В ожирении россиян виноваты генетика, людские слабости и пищевая промышленность. Такое мнение врач Александр Мясников озвучил в эфире программы «60 минут» на канале «Россия», комментируя статистические данные о росте количества людей с лишним весом.
«Главный враг россиян — это пищевая промышленность. И не потому, что бизнесмены хотят нам навредить, а потому что отказ от трансжиров и большого количества сахаров сделает себестоимость продуктов такой высокой, что мы не сможем их покупать», — сказал он.
По словам врача, во всем мире самым высоким фактором риска для ожирения, онкологии и сердечных заболеваний считаются колбасы. Он подчеркнул, что в 2015 году Всемирная организация здравоохранения ввела все колбасные изделия и ветчину, включая самые дорогие, в список канцерогенов, равных курению.
Кроме того, Александр Мясников назвал важнейшим фактором ожирения генетическую предрасположенность.
«Я думаю, что 50% ответственности за ожирение — это генетика, а остальные 50% — это наша слабость и пищевая промышленность», — отметил он.
В России в 2017 году выросло число страдающих от ожирения граждан, за последние 5 лет показатель таких людей вырос на 30%. По данным министерства здравоохранения страны, от лишнего веса страдает почти 2 млн россиян. В реальности доля людей с ожирением может быть еще выше, потому что далеко не все, имеющие лишний вес, обращаются к врачам.
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