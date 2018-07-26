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Представители поколения Y опасаются вкладывать средства в акции
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Представители поколения Y опасаются вкладывать средства в акции 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Спустя десятилетие после Великой рецессии, представители поколения Y все также не доверяют миру инвестиций и не вкладывают средства в акции.
Такие результаты отразило исследование, проведенное Bank of the West.
Опрос показывает, что 65% миллениалов стали более консервативными с точки зрения инвестирования в результате финансового кризиса.
66% опрошенных заявили, что предпочитают держать свои деньги подальше от фондового рынка.
В результате только 40% опрошенных открыли корпоративные накопительные пенсионные счета по планам 401 (k) или 403 (b), и лишь 23% индивидуальные пенсионные счета.
Вместо этого 56% миллениалов считают недвижимость «фундаментом их инвестиционного портфеля».
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