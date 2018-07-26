Представители поколения Y опасаются вкладывать средства в акции

Investing.com — Спустя десятилетие после Великой рецессии, представители поколения Y все также не доверяют миру инвестиций и не вкладывают средства в акции.

Такие результаты отразило исследование, проведенное Bank of the West.

Опрос показывает, что 65% миллениалов стали более консервативными с точки зрения инвестирования в результате финансового кризиса.

66% опрошенных заявили, что предпочитают держать свои деньги подальше от фондового рынка.

В результате только 40% опрошенных открыли корпоративные накопительные пенсионные счета по планам 401 (k) или 403 (b), и лишь 23% индивидуальные пенсионные счета.

Вместо этого 56% миллениалов считают недвижимость «фундаментом их инвестиционного портфеля».