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Каждый третий саратовец обожает дождливую погоду
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Каждый третий саратовец обожает дождливую погоду 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
В Саратовской области живут любители дождливой погоды. Таковы данные опроса, который завершился на нашем сайте.
На вопрос «Расстраивает ли вас дождливый июль», большая часть пользователей (37%) выбрала ответ: «Нет, я люблю такую погоду». В тоже время дождь за четыре дня успел надоесть 26% горожан. 14% жителей области все равно, какая погода на улице, а 23% опрошенных выбрали ответ «Еще успеем пострадать от жары».
Отметим, как в начале недели обещал руководитель Саратовского областного гидрометцентра Михаил Болтухин, с сегодняшнего дня в область пришла сухая погода. А завтра, 27 июля, в регионе ожидается жара. В Левобережных районах столбик термометра поднимется до +35˚С…+37˚С. В Саратове прогнозируется до +33° С.
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