Каждый третий саратовец обожает дождливую погоду

Саратовской области живут любители дождливой погоды. Таковы данные опроса, который завершился на нашем сайте.

На вопрос «Расстраивает ли вас дождливый июль», большая часть пользователей (37%) выбрала ответ: «Нет, я люблю такую погоду». В тоже время дождь за четыре дня успел надоесть 26% горожан. 14% жителей области все равно, какая погода на улице, а 23% опрошенных выбрали ответ «Еще успеем пострадать от жары».