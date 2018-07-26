Газета «Лефортово» провела для жителей района новый опрос

Он коснулся интереса жителей к локальным новостям, связанным с Чемпионатом мира по футболу. В голосовании приняли участие более 50 жителей района Лефортово.

В частности, 41% респондентов признались, что следили лишь за нашей сборной. Самые интересные матчи отслеживали 24% от общего числа опрошенных. Чуть меньше — 22% — смотрели каждый матч. Лишь 13% вообще не следили за чемпионатом мира по футболу.

Напомним, что голосования на сайте районного издания касаются всех сторон жизни москвичей. Мнение по голосованиям можно отправлять на электронный адрес: ytja@yandex.ru. (ис)