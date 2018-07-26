Установлен общероссийский прожиточный минимум за I квартал 2018 года

Минтруда, Минэкономразвития и Минфин утвердили «минималку» для россиян за I квартал текущего года:

общий показатель составил 10038 рублей; применительно к трудящимся — 10842 рубля; для пенсионеров — 8269 рублей; детей — 9959 рублей

При сопоставлении с предыдущими результатами оценки, потребительская корзина россиян подорожала на 250 рублей, трудоспособных — немногим больше.

Дороговизну потребностей подрастающего поколения Минтруда оценил прибавкой свыше 350 рублей, в то время как траты людей преклонного возраста, по мнению чиновников возрасли за последние три месяца лишь на 191 рубль.

Норматив действует с 24.07.2018.