Установлен общероссийский прожиточный минимум за I квартал 2018 года 

Минтруда, Минэкономразвития и Минфин утвердили «минималку» для россиян за I квартал текущего года:
общий показатель составил 10038 рублей; применительно к трудящимся — 10842 рубля; для пенсионеров — 8269 рублей; детей — 9959 рублей
При сопоставлении с предыдущими результатами оценки, потребительская корзина россиян подорожала на 250 рублей, трудоспособных — немногим больше.
Дороговизну потребностей подрастающего поколения Минтруда оценил прибавкой свыше 350 рублей, в то время как траты людей преклонного возраста, по мнению чиновников возрасли за последние три месяца лишь на 191 рубль.
Норматив действует с 24.07.2018.