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Каждый двадцатый житель Саратовской области — безработный
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Каждый двадцатый житель Саратовской области — безработный 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
По состоянию на июнь 2018 года в Саратовской области 64,4 тысячи человек официально безработные. Это 5,4% от общего количества трудоспособных граждан старше 15 лет. Такие данные предоставил Росстат.
В целом этот показатель не слишком отличается от среднего по стране. Уровень безработицы во всей России составил 4,7% (3,5 миллионов человек). Однако, среди регионов Приволжского федерального округа в Саратове самый высокий процент безработных. Самый низкий в Республике Татарстан — 3,3%. По России самая тяжёлая ситуация сложилась в Республике Ингушетия (26,4%), налучший показатель в Москве (1,2%).
Среди безработных 50,8% женщин. Городских жителей — 67,1%. Молодёжи до 25 лет — 22,8%. Лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности — 31,2%. Уровень безработицы сельских жителей — 6,5%, городских — 4,1%.
Не стоит также забывать, что официальные данные не учитывают скрытую безработицу, поэтому в статистике может оставаться некоторая погрешность.
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