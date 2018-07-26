По состоянию на июнь 2018 года в Саратовской области 64,4 тысячи человек официально безработные. Это 5,4% от общего количества трудоспособных граждан старше 15 лет. Такие данные предоставил Росстат.
В целом этот показатель не слишком отличается от среднего по стране. Уровень безработицы во всей России составил 4,7% (3,5 миллионов человек). Однако, среди регионов Приволжского федерального округа в Саратове самый высокий процент безработных. Самый низкий в Республике Татарстан — 3,3%. По России самая тяжёлая ситуация сложилась в Республике Ингушетия (26,4%), налучший показатель в Москве (1,2%).
Среди безработных 50,8% женщин. Городских жителей — 67,1%. Молодёжи до 25 лет — 22,8%. Лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности — 31,2%. Уровень безработицы сельских жителей — 6,5%, городских — 4,1%.
Не стоит также забывать, что официальные данные не учитывают скрытую безработицу, поэтому в статистике может оставаться некоторая погрешность.