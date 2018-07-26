Каждый двадцатый житель Саратовской области — безработный

По состоянию на июнь 2018 года в Саратовской области 64,4 тысячи человек официально безработные. Это 5,4% от общего количества трудоспособных граждан старше 15 лет. Такие данные предоставил Росстат

Среди безработных 50,8% женщин. Городских жителей — 67,1%. Молодёжи до 25 лет — 22,8%. Лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности — 31,2%. Уровень безработицы сельских жителей — 6,5%, городских — 4,1%.

Не стоит также забывать, что официальные данные не учитывают скрытую безработицу, поэтому в статистике может оставаться некоторая погрешность.