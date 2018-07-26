Апатия заняла место кризиса доверия

Разного рода комментаторы с видимым удовольствием обыгрывали результаты исследований ВЦИОМа , показавшие, что рейтинг личного доверия президенту заметно снизился на фоне принятия ряда не слишком популярных мер. Формально это так. Было 53,7 процента полностью доверяющих Владимиру Путину , а осталось таких «доверчивых» чуть менее тридцати восьми — 37,9. Характерно, что никакой паники это в Кремле не вызвало. И пресс-секретарь Песков открыл нам всем глаза: президент спокойно относится к таким колебаниям. И то верно. Как говорили на Руси, только червонец всем нравится.

А вот по опросам, проведенным Левада-центром , резко похудело число поклонников некогда очень популярных министров Шойгу и Лаврова. Так, по версии либеральных социологов, рейтинг доверия министру обороны упал с 25 процентов до 14, а у министра иностранных дел с 31 до 19. Сказываются и общее разочарование в политике, и видимый явный застой в самых чувствительных для России сферах — сирийского и украинского урегулирований.

Но вот что характерно: в доверии теряют все. Вот Владимир Жириновский , словесный борец за интересы народа, тоже утратил частичку доверия. Было у него 9,8, а осталось 9,4 процента. Потеря, конечно, небольшая, так и показатель доверия ему чуть выше его электоральных результатов. Так что, не смотря на все усилия, на критику действующей власти, он так и не вышел за границы своего ядерного электората.

Но возникает резонный вопрос из серии «закона сохранения энергии». Если у кого-то что-то убыло, значит, у кого-то по идее должно что-то прибавиться. Например, у самых сейчас ярких противников пенсионной реформы — активистов КПРФ . Уж у них-то на фоне всеобщего раздражения число беззаветно доверяющих должно расти, как на дрожжах. Кому нынче и доверять как не последовательным борцам против ущемления социальных прав. Вот и при первом обсуждении пенсионной реформы в Госдуме фракция КПРФ голосовала солидарно против увеличения возраста заслуженного отдыха.

Но не поверите — и тут все совсем не гладко. Вряд ли можно счесть прорывом тот факт, что раньше Зюганову, по опросам ВЦИОМа, доверяли 4,7 процента, а ныне целых 5,6. То есть рост опять-таки в рамках статистической погрешности. Конечно, можно сослаться на официальный статус ВЦИОМа, на соблазн его сотрудников слегка подкорректировать результаты. Но при всех условностях опросов всегда выявляется простая закономерность. Никакой особой протестной активности не намечается. Нет политиков, которым бы просто элементарно верили. Верили в их последовательность, в решимость идти до конца, в готовность не поступаться принципами.

А даже поклонники компартии помнят, как уже в далеком 1996 году, когда все прочили Зюганова в президенты, несменяемый лидер постсоветских коммунистов обещал вывести на улицы миллионы сограждан в знак протеста против «фальсификации выборов», да так и остался со своими угрозами. И дело даже не в популярной фразе Высоцкого — «настоящих буйных мало, вот и нет у нас вождей». Просто когда у записного оратора весь пар постоянно уходит в свисток. То бишь исключительно в правильные рассуждения, то и рейтинг отражает всеобщую политическую пассивность. И как тут не вспомнить известную фразу, что лимит революций Россия давно исчерпала. Пока во всяком случае.