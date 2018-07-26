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Каждый пятый челябинец бьет своих детей
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Каждый пятый челябинец бьет своих детей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Больше 20% жителей Челябинска считают физическое насилие допустимым при воспитании ребенка. К такому выводу пришли специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии местного филиала РАНХиГС в ходе инициативного исследования.
Ученые отметили, что среди тех, кто одобряет телесные наказания, чаще всего встречаются мужчины, респонденты старше 50 лет, по роду занятий — неработающие пенсионеры, а также горожане с низким уровнем дохода. Что любопытно, о допустимости насилия чаще всего говорят жители Советского и Тракторозаводского районов Челябинска.
Противоположных взглядов придерживаются свыше 71% опрошенных. Они разделают позицию психологов, утверждающих, что наказывать детей физически нельзя, поскольку этим можно «сломать» психику ребенка. Эта группа уверена: «послушания от детей можно добиться только любовью и поучительной беседой».
Еще 8% респондентов затруднились сказать, допустимо ли применение телесных наказаний при воспитании ребенка.
Всего в опросе приняли участие 700 горожан старше 18 лет.
Меж тем буквально вчера в Челябинске вынесли приговор воспитателю, который позволял себе бить детей. Он оставлял на теле малышей гематомы и ссадины, наносил непослушным удары тазиком и заставлял мыть туалеты. Мужчина отделался исправительными работами.
Фото: pxhere.com
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