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Большинство россиян в интернете не берут в друзья всех подряд. И учат этому детей
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Большинство россиян в интернете не берут в друзья всех подряд. И учат этому детей 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Аналитики развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 16 тыс. респондентов и выяснили, кого россияне добавляют в друзья в интернете. Так, 18% опрошенных берут в свой список друзей в социальных сетях всех подряд.
«Я в интернете много играю, поэтому часто напарников по играм добавляю в друзья. Не знаю, зачем ограничивать свой список друзей от кого-то — чем больше новых друзей, тем лучше мое настроение, даже если это друзья в интернете по переписке», — считает опрошенная Наталья.
Не добавлять в друзья незнакомцев предпочитают 46% участников опроса. Их френдлист в основном состоит из коллег, одноклассников, сослуживцев или соседей, — сообщили ИА «Север-Пресс» представители соцсети «Фотострана».
«Не очень безопасно добавлять в друзья всех подряд. Обязательно нужно скрыть информацию на своей странице от незнакомых людей, а в друзья допускать только тех, кого знаешь лично. Я руководствуюсь этим правилом в сети и учу этому своих детей», — советует участник опроса Мария.
А 22% респондентов предпочитают иметь в друзьях только близких, аргументируя это тем, что не хотят делиться новостями со всеми подряд и используют соцсети только для общения с родными или лучшими друзьями. Оставшиеся респонденты вообще не добавляют друзей в интернете, так как не видят в этом необходимости. В соцсетях они только читают новости или слушают музыку, при этом ни с кем не общаясь.
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