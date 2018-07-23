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ВЦИОМ: Зафиксирован незначительный рост положительных оценок отношений России и США
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ВЦИОМ: Зафиксирован незначительный рост положительных оценок отношений России и США 

Вечерняя Москва 23 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Президент России Владимир Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом в Финляндии 16 июля.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщает, что был зафиксирован незначительный рост положительных оценок нынешних взаимоотношений России и США. Одновременно с этим, по итогам опроса, сохраняются негативные мнения по данному вопросу.
Информация предоставлена ВЦИОМ в понедельник, 23 июля.
Сообщается, что двусторонние отношения между Россией и США после саммита в Хельсинки оцениваются незначительно лучше, чем до него.
— О напряженности между странами говорят 39 процентов респондентов, еще 29 процентов оценивают отношения как прохладные. О добрососедстве и дружбе сказали только 1-2 процента, — говорится в исследовании.
Так, более половины респондентов видят необходимость в активизации культурных связей между Россией и США.
Отмечается, что 83 процента россиян знают о прошедшей встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
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