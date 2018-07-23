ВЦИОМ: Зафиксирован незначительный рост положительных оценок отношений России и США

Информация предоставлена ВЦИОМ в понедельник, 23 июля.

Сообщается, что двусторонние отношения между Россией и США после саммита в Хельсинки оцениваются незначительно лучше, чем до него.

— О напряженности между странами говорят 39 процентов респондентов, еще 29 процентов оценивают отношения как прохладные. О добрососедстве и дружбе сказали только 1-2 процента, — говорится в исследовании.

Так, более половины респондентов видят необходимость в активизации культурных связей между Россией и США.

Отмечается, что 83 процента россиян знают о прошедшей встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.