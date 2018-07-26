Почему россияне не хотят искать работу

Почему россияне не проявляют интерес к поиску работы

Россияне ищут работу гораздо реже, чем жители европейских стран, не очень ценят личные собеседования с работодателем, предпочитая общаться через Skype, зато не боятся давать интервью системам искусственного интеллекта. К таким выводам пришли специалисты компании Kelly Services, изучив особенности поведения жителей РФ , а также Западной и Восточной Европы, связанные с поиском работы.

Здравствуй, робот!

Выяснилось, что почти половина граждан России (41%) интересовались новой работой больше года назад. Это сопоставимо с показателями ближайших соседей. Например, в Польше таких набралось 34%.

Западные европейцы на рынке труда намного активнее. В Португалии за последний год не изучали новых трудовых предложений лишь 18% респондентов, в Италии и Германии — 17%, во Франции — 12%, в Великобритании Швейцарии — 11%. В Ирландии же безучастными к потенциальной смене деятельности остались всего 5%.

Традиционное очное интервью с представителями возможного работодателя ценят только 55% россиян — меньше, чем в любой стране Европы, сообщает РБК. При этом большое значение имеет вежливость кадровика: 30% россиян указали среди причин отказа от вакансии манеру общения HR-специалиста.

Зато соискатели из России оказались самыми лояльными по отношению к интервью по Skype. 15% респондентов назвали его самым удобным форматом общения с будущим работодателем. В Италии таких было почти в два раза меньше — 8%, в Португалии — 5%, в Великобритании, Франции, Германии — по 4%, а в Швейцарии и Польше — по 3%.

Россиян в целом не пугают новые HR-технологии, отмечает издание. Например, наша страна входит в тройку лидеров по числу соискателей, готовых проходить собеседования с участием различных систем искусственного интеллекта, помогающих компаниям отсеять неподходящих кандидатов на ранних стадиях отбора. На первом месте по этому показателю — Ирландия (58%), на втором — Франция и Польша (56%). У России 52%.

Опрос Kelly Services проводился на протяжении нескольких месяцев 2017 года. В нем приняли участие 14 тыс. кандидатов из России и стран Европы: линейный персонал (34%), ведущие и начинающие специалисты (21 и 19%), руководители среднего звена (13%), топ-менеджеры (5%) и другие (5%).

Главное — стабильность

В России исторически ценилась стабильная карьера на одном месте — от института до пенсии, желательно еще и целыми поколениями. Это поощрялось и даже насаждалось государством — тут и пресловутый институт прописки, и всевозможные бонусы за выслугу лет, и просто культивируемый в обществе престиж трудовых династий. И хотя уже пару-тройку десятилетий страна живет в рыночной экономике, определенная инертность сознания играет свою роль.

«Трудовая мобильность у нас крайне низкая, но было бы интересно еще посмотреть на возрастные группы в этом исследовании. Я более чем уверен, что молодежь более мобильна по многим причинам. А вот люди в возрасте на фоне предстоящего увеличения пенсионного возраста вызывают больше всех опасений за их будущее», — сказал «Ридусу» профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

По его словам, представители старших поколений крайне неохотно используют современные методы поиска рабочих мест, не всегда готовы к расширению своих профессиональных навыков и адаптации к новым условиям труда. Они точно не готовы менять место жительства. И все это вызывает вопрос — насколько они смогут интегрироваться в современный рынок труда.

По данным НАФИ, большинство россиян ищут работу через знакомых — этот метод используют 58%, причем он особенно популярен среди соискателей 35−44 лет (62%). Второе место занимают специализированные сайты (29%). И вот здесь первенство у молодежи (49% среди 18−24-летних). Но и этот метод теряет актуальность: на первый план выходят социальные сети.

Многое зависит и от локации. Традиционно более мобильны во всех смыслах жители мегаполисов. Но чем дальше от крупных городов, тем ниже активность, в том числе и на рынке труда.

«Я боюсь, что менталитет российской глубинки ограничивает возможность, желание, формирует опасения у людей, которые пытаются найти новое место работы. И для этого, к сожалению, нет инфраструктуры, которая могла бы создать в тех регионах, которые нуждаются в дополнительных рабочих местах, удобные, комфортные и просто человеческие условия проживания», — сетует Ордов.

Государство тоже должно быть более активно в решении подобных проблем, считает он. В частности, необходимо выстраивать управление рынком труда, нацеленное на все различные психотипы граждан. Ведь есть люди, которым необходимо менять место работы каждые 3−5 лет, и есть те, кто может годами ходить на одну и ту же работу, даже если там не платят.

Синица в руке

Еще одна очевидная причина слабого интереса к поиску другой работы — боязнь перемен в сложных экономических условиях. А вдруг на новом месте не сложится, на старое вернуться не удастся, и ничего лучшего уже не найдешь?

С этой точки зрения данные исследования говорят о том, что в сознании россиян кризис по-прежнему существует, несмотря на относительную стабильность последних 1,5−2 лет, формально низкую безработицу, демографическую яму и оптимистичные заявления властей. Да и не удивительно: доходы-то продолжают падать.

«У нас рекордный уровень занятости. Соответственно, формально это должен быть рынок работника, который может выбирать места, на которых он хочет (или не хочет) работать, и теоретически должны были бы расти зарплаты. Но они не растут. И, к сожалению, на рынке сложился некий паритет между теми, кто делает вид, что работает, и теми, кто предоставляет рабочие места и снижает социальную напряженность», — отмечает Ордов.

Схожее исследование в конце апреля представил ВЦИОМ . По его данным, 80% россиян удовлетворены своей работой, причем даже среди тех, кто не доволен собственным материальным положением (то есть, зарплатой, в том числе), таких набралось 56%.

Более половины респондентов (52%) не хотят менять работу. Это меньше, чем в самые острые годы кризисов (54% — в 2009-м и 57% — в 2014-м), но все равно весьма показательно. В подобной ситуации наглядно выполняется принцип «лучше плохо, чем очень плохо», отмечают психологи. Страх совсем остаться без работы и, следовательно, без денег равнозначен страху смерти, он заставляет людей всеми силами держаться за то, что есть, даже не помышляя о «бегстве».