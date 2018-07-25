Россияне уверены: чемпионат по футболу улучшит отношение к стране

Чемпионат мира по футболу улучшит отношение других стран к России . Такое мнение высказали 72% опрошенных ВЦИОМ россиян.

22% респондентов считают, что отношение к стране не изменится. Еще 5% затруднились ответить на этот вопрос, и только каждый сотый опрошенный (1%) считает, что отношение других государств после проведения мундиаля может ухудшиться.

Также в рамках опроса социологи задали вопрос, принесло ли стране больше пользы или вреда проведение мирового первенства. 71% респондентов ответили, что проведение Кубка принесло России больше пользы. 15% считают, что это ничего не дало стране. Каждый десятый (9%) настаивал на вреде от таких состязаний, еще 5% респондентов затруднились ответить на данный вопрос.

Среди тех, кто считает, что для России проведение таких состязаний приносит больше пользы, 60% в качестве аргумента отметили улучшение имиджа страны, еще 15% считают, что это дает толчок развитию туризма, 14% говорили о деньгах, которые туристы потратили в стране.

Респонденты, которые настаивали на вреде таких состязаний, в качестве аргумента в первую очередь приводили дороговизну подобных мероприятий и невозможность их окупить (49%). Каждый третий (31%) уверен, что деньги, затраченные на чемпионат, можно было потратить на нужды страны; каждый пятый (19%) увидел в Кубке отвлечение населения от реальных проблем и новых непопулярных реформ.

Тем не менее две трети всех опрошенных (60%) уверены: денег на проведение чемпионата мира по футболу в России потрачено немало, но это того стоило. 34% респондентов считают, что лучше было бы потратить средства на что-то другое. Еще 6% россиян затруднились с ответом.

При этом подавляющее большинство россиян (83%) все-таки поддержали идею проведения таких состязаний в будущем. Скептически отнеслись к идее 13%, еще 4% не смогли ответить на поставленный вопрос.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 16 июля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, чемпионат мира по футболу Россия принимала впервые. Он проходил с 14 июня в 11 городах страны и завершился финальным матчем 15 июля на московском стадионе «Лужники». Российская команда на этом мундиале добилась небывалых высот: сборная не только вышла из группы, выиграв два матча из трех, но и в 1/8 финала отправила домой испанскую команду, после чего в четвертьфинале уступила хорватам.

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