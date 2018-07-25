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Роскачество предостерегло россиян от употребления сладких газировок в жару
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Роскачество предостерегло россиян от употребления сладких газировок в жару 

360tv.ru 1 час назад
Роскачество предостерегло россиян утолять жажду в сильную жару сладкими газировками, так как производители используют дешевый сахарин, а не натуральный сахар. Кроме того, при помощи красителей получается яркий, «заманивающий» цвет напитка. Об этом сообщила «Экономика сегодня».
По данным «Русской планеты», ведомство советует пить в жаркую погоду чай, а также питьевую и минеральную воды. В свою очередь любители кваса должны обратить внимание на соответствие ГОСТу (спиртосодержащий процент должен составлять 1,2).
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