Роскачество предостерегло россиян от употребления сладких газировок в жару

Роскачество предостерегло россиян утолять жажду в сильную жару сладкими газировками, так как производители используют дешевый сахарин, а не натуральный сахар. Кроме того, при помощи красителей получается яркий, «заманивающий» цвет напитка. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

По данным «Русской планеты», ведомство советует пить в жаркую погоду чай, а также питьевую и минеральную воды. В свою очередь любители кваса должны обратить внимание на соответствие ГОСТу (спиртосодержащий процент должен составлять 1,2).