Опрос: россияне по-прежнему выбирают жилье по цене и расположению

МОСКВА , 25 июл — РИА Недвижимость. Главным фактором при выборе жилой недвижимости для россиян остается цена, на втором месте — расположение жилья, на третьем — социальная инфраструктура, свидетельствуют данные всероссийского опроса, проведенного аналитическим центром Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

"Экология района, в котором находится жилой дом, оказалась для россиян наименее важной. Основные критерии выбора застройщика — его репутация, наличие сданных объектов и лицензии", — говорится в сообщении НАФИ.

Как отмечается в нем, россияне стали подходить к выбору квартиры и застройщика более осознанно: с прошлого года, когда был проведен аналогичный опрос, сократились доли тех, кто не мог определить для себя критерии выбора квартиры (2% в 2018 году против 17% годом ранее) и застройщика (4% против 33%).

Цена стала еще более значимым фактором: в 2017 году о ее важности говорили 58% опрошенных, сейчас их уже 74%, сообщается в пресс-релизе. Кроме того, указывается в нем, россияне стали уделять больше внимания расположению квартиры (53% в 2018-м против 40% годом ранее) и социальной инфраструктуре: поликлиники, детские сады, школы (37% против 21%).

Также россияне, как следует из данных опроса, стали внимательнее относиться к качеству постройки жилых домов (26% против 11%) и к доступности ипотечного кредитования (21% против 8%).

А вот доля считающих главным критерием для покупки жилья планировку квартиры или дома, снизилась с 32% до 28%. Экология же района при выборе волнует лишь 5% россиян, отмечается в сообщении НАФИ.