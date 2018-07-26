Газета «Новые Печатники» провела для жителей района новый опрос

Он коснулся интереса жителей к локальным новостям. В голосовании приняли участие более 50 жителей Печатников.

Среди них 25% респондентов признались, что интересуются местными новостями несколько раз в неделю. Регулярно заходят в районные паблики и газеты 23% от общего числа читателей издания. Столько же (23%) читают прессу крайне редко. Кроме того, 21% делают это каждый день. Вообще не интересуются районными новостями 8% опрошенных.

Напомним, что голосования на сайте районного издания касаются всех сторон жизни москвичей. Свое мнение о голосованиях можно отправить на адрес электронной почты: novyepechatniki.gazeta@yandex.ru. (еп)