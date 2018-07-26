Ещё
Газета «Новые Печатники» провела для жителей района новый опрос
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Газета «Новые Печатники» провела для жителей района новый опрос 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Он коснулся интереса жителей к локальным новостям. В голосовании приняли участие более 50 жителей Печатников.
Среди них 25% респондентов признались, что интересуются местными новостями несколько раз в неделю. Регулярно заходят в районные паблики и газеты 23% от общего числа читателей издания. Столько же (23%) читают прессу крайне редко. Кроме того, 21% делают это каждый день. Вообще не интересуются районными новостями 8% опрошенных.
Напомним, что голосования на сайте районного издания касаются всех сторон жизни москвичей. Свое мнение о голосованиях можно отправить на адрес электронной почты: novyepechatniki.gazeta@yandex.ru. (еп)
Управа района Печатники города Москвы: последние новости
Программы борьбы со СПИДом разрушали традиционные ценности - Решетников Санитарную обрезку деревьев провели на улице Гурьянова в Печатниках Крупногабаритный мусор убрали с Шоссейной улицы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской239
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие58
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия143
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР159
ФСБ нагрянула к самопровозглашенному президенту СССР66
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение