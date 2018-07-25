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Вице-премьер Гордеев: Россия живет в условиях ресурсного проклятия
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Вице-премьер Гордеев: Россия живет в условиях ресурсного проклятия 

Rambler News Service 1 час назад
Россия обладает слишком большими природными ресурсами, которые являются «проклятием» для страны, считает вице-премьер РФ по вопросам сельского хозяйства Алексей Гордеев.
«Мы живём в условиях ресурсного проклятия. Так устроена наша страна: людей мало, а ресурсов слишком много. Мы ничего не считаем и ничего не жалеем», — сказал Гордеев в ходе выступления в Совете Федерации.
Он предположил, что подобная ситуация является источником русской ментальности.
«Отсюда, возможно, такая психология и ментальность (у россиян), отношение к ресурсам», — заявил вице-премьер.
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