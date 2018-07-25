ВЦИОМ: Более половины россиян считают, что ЧМ-2018 улучшил имидж России

Большинство россиян считают, что проведение чемпионата мира по футболу-2018 принесло нашей стране больше пользы. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Проведение Кубка мира по футболу принесло нашей стране больше пользы, считают 71% россиян. В первую очередь, это событие улучшило имидж России (60%)», — говорится в сообщении.

Опрос показал, что 83% наших сограждан поддерживают проведение в России таких международных спортивных событий, как чемпионат мира по футболу.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16 июля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.