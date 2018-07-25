Ещё
ВЦИОМ: Более половины россиян считают, что ЧМ-2018 улучшил имидж России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВЦИОМ: Более половины россиян считают, что ЧМ-2018 улучшил имидж России 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Большинство россиян считают, что проведение чемпионата мира по футболу-2018 принесло нашей стране больше пользы. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Проведение Кубка мира по футболу принесло нашей стране больше пользы, считают 71% россиян. В первую очередь, это событие улучшило имидж России (60%)», — говорится в сообщении.
Опрос показал, что 83% наших сограждан поддерживают проведение в России таких международных спортивных событий, как чемпионат мира по футболу.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16 июля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. прошел в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.
Агентство «Москва»: последние новости
Легкомоторный самолет разбился в Серпуховском районе, есть пострадавшие С.Собянин: Москва стала столицей мирового футбола Задержан подозреваемый в убийстве и насилии над девочкой, тело которой нашли в сумке в Серпухове
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма440
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку307
Заявление Лолиты грозит международным скандалом259
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом19
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина228
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение