Россияне хотят больше подобных ЧМ состязаний

Жители России считают, что в стране нужно чаще проводить международные спортивные соревнования, подобные мундиалю. Так считают 83% респондентов.

Согласно данным ВЦИОМ, 71% опрошенных уверен, что прошедший чемпионат принёс России больше пользы, чем вреда. Например, он помог улучшить отношение иностранцев к России. Так считает 72% респондентов.

С негативной точки зрения на проведение чемпионата смотрят 9% россиян. В качестве аргументов они приводят следующие: неоправданные траты на мундиаль, отвлечение населения от реальных проблем. Есть и те, кто считает, что ЧМ никак не повлиял на Россию.