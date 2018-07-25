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Россияне хотят больше подобных ЧМ состязаний
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Россияне хотят больше подобных ЧМ состязаний 

News.ru 2 часа назад
Жители России считают, что в стране нужно чаще проводить международные спортивные соревнования, подобные мундиалю. Так считают 83% респондентов.
Согласно данным ВЦИОМ, 71% опрошенных уверен, что прошедший чемпионат принёс России больше пользы, чем вреда. Например, он помог улучшить отношение иностранцев к России. Так считает 72% респондентов.
С негативной точки зрения на проведение чемпионата смотрят 9% россиян. В качестве аргументов они приводят следующие: неоправданные траты на мундиаль, отвлечение населения от реальных проблем. Есть и те, кто считает, что ЧМ никак не повлиял на Россию.
Ранее News.ru писал, что по данным ВЦИОМ россияне ждут дружбы с США.
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