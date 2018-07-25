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Россияне предпочитают отечественные лекарства
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Россияне предпочитают отечественные лекарства 

News.ru 2 часа назад
Большинство жителей России отдают предпочтение медикаментам, которые произведены на территории страны. Лекарственные препараты отечественного производства пользуются большим спросом среди мужчин.
Около 69% россиян предпочитают отечественные лекарства, сообщает «Ромир» по итогам опроса. 10% респондентов не доверяют фармацевтическим компаниям из России. Кроме того, люди пожилого возраста значительно чаще приобретают российские медикаменты, чем молодёжь.
Ранее News.ru писал о том, что крупный производитель фармацевтических препаратов из провинции Цзилинь в Китае Changchun Changsheng Life Sciences оказался в центре очередного скандала. Являясь одним из лидеров по объёмам производства вакцины от бешенства, он должен прекратить выпуск продукции.
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