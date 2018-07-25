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Куда вложить первые полмиллиона: выясняем, что молодежь Екатеринбурга хочет купить в первую очередь
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Куда вложить первые полмиллиона: выясняем, что молодежь Екатеринбурга хочет купить в первую очередь 

e1.ru 36 минут назад
Фото: e1.ru
В ходе опроса портала N1.RU во «ВКонтакте» 76% респондентов, отвечая на вопрос о том, на что лучше потратить свой первый капитал в размере 500 тысяч рублей, выбрали собственную квартиру.
Практически одинаково распределились голоса по двум другим вариантам: покупать машину и путешествовать. За эти варианты проголосовали по 11% опрошенных. Самым непопулярным ответом стала покупка и машины, и квартиры сразу, взяв кредиты.
Всего в опросе приняли участие 1650 человек. Возраст большинства проголосовавших — от 24 до 34 лет. В опросе приняли участие 69% женщин и 31% мужчин.
— Практически все россияне как можно быстрее стремятся обзавестись собственным жильём, но для большинства единственный шанс — это ипотека на десятки лет. Благодаря снижению ипотечных ставок за последние два года переплата за жильё сократилась на 30%, но она всё еще большая. Например, при покупке квартиры за 3,5 миллиона рублей переплата при нынешней ставке за 15 лет составит 2,48 миллиона рублей, — комментирует руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.
Аналитики N1.RU ранее также подсчитывали, как за год менялись цены за прошлый год на популярные иномарки и квартиры. Согласно подсчётам, средняя квартира на вторичке подорожала с весны 2017-го к весне 2018-го на 4,5%, или на 180 тысяч рублей — с 3,9 до 4,1 млн рублей, а популярная иномарка Kia Rio в минимальной комплектации выросла в цене на 125 тысяч рублей — с 500 до 625 тысяч рублей. А за 6 месяцев 2018 года (с января по июнь) средняя стоимость квадратного метра на вторичке в Екатеринбурге выросла на 2,3%.
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